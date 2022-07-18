民進黨新竹市長參選人沈慧虹為求完備科技產業面政策，近日特別拜訪台灣科學園區同業公會祕書長張致遠，雙方就區域治理、產業發展、公共建設、文化、交通及教育議題討論，同時聽取業界需求與意見，希望未來能讓竹科大步向國際邁進。

沈慧虹表示，在前市長林智堅任內，打破竹科與新竹市區長久以來的藩籬，透過與中央、科管局協調，新竹市政府在消防救災、工安、疫情等重大議題上，雙方互動已打下基礎，未來她也會就交通、工安、文化等議題，持續推動市府與科學園區的雙方合作，以減少行政障礙。

她同時指出，未來更將持續推動「大新竹合併升格」，透過事權統一，提高預算、建設規模，可有效解決就學、就醫、交通、環境等問題，並透過大型建設帶動產業發展，讓新竹更往前邁進。

沈慧虹也提及，去年竹科面臨疫情及旱災，市府緊急開設竹科篩檢站，配合中央政策，鑿井取水、興建臨時海淡廠等，這些都是中央、地方共同合作，才能守住全世界的半導體命脈。

她表示，過去8年，市府整理相當多的遊憩空間，包括南寮漁港、青草湖等，都是竹市府用盡心力，將其整理恢復光采。另外，也辦理相當多文化活動，像是每年的仲夏藝文季、台灣設計展、光臨藝術節等，都獲得好評，她是最有經驗、也最尊重專業的參選人，未來更將秉持同樣的態度，為竹科人、竹科家庭打造更多更好玩的空間與活動。

接下來同時將持續請益之旅，繼續聽取產業意見，「讓專業的沈慧虹來」打造宜居新竹，讓竹科產業更有競爭力。