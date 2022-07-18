花蓮縣鳳林鎮環保科技園區旁農地近日陷入掩埋廚餘疑雲，花蓮縣議會今（18日）到花蓮地檢署按鈴申告，指控環保局包庇廠商任意傾倒廚餘；環保局則在15日主動報請縣府政風處及地檢署偵辦調查。（花蓮縣議會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮環保科技園區旁農地近日陷入掩埋廚餘疑雲，花蓮縣議會14日率花蓮縣環保局等單位現勘卻發現坑洞已遭土覆蓋，懷疑有「刻意滅證」及「包庇廠商」的嫌疑，今（18日）到花蓮地檢署按鈴申告。環保局回應，經查該農民係挖坑囤放合法申請的固、液態有機肥，11日已派員採樣，結果將在月底出爐，不過為了自清，15日已主動報請縣府政風處及地檢署偵辦調查。

民進黨籍縣議員莊枝財今天上午11時許代表花蓮縣議會前往花蓮地檢署按鈴申告，指控花蓮縣環保局包庇、圖利廠商傾倒廚餘。他說，本月8日接獲舉報「環保科技園區旁的農地疑遭人挖坑掩埋廚餘」後，當天即前往會勘，並發現現場有4個坑洞裝滿不明液體，不僅發出類似「屍臭味」的味道，上頭還漂浮著塑膠袋，甚至還有貨車在傾倒液體，且事後跟蹤更驚見車輛竟從環保科技園區出來。

莊枝財說，由於該園區目前正由環保局委託廠商進駐處理縣內家戶廚餘，懷疑廠商在一旁的農地傾倒加工處理後的廚餘，11日縣議會組專案小組並行文環保局，要求14日一同到現場會勘採樣，怎料當天卻發現4個坑洞已遭土覆蓋，認為環保局有包庇廠商的嫌疑。

環保局廢棄物管理科長張華砡無奈表示，本月10日收到議員陳情即開始調查事情的來龍去脈，經調查，使用該農地的詹姓農友因土壤貧瘠，今年合法向申請約200噸固、液態有機肥欲作為土壤改良劑使用，不過上月底派員巡查追蹤時，發現他在農地挖坑囤放，當下雖無明顯異味，但已告知他須儘速混水澆灌使用，且不能儲存，以避免長日曝曬發酵產生臭味。

張華砡說，詹姓農友10日聽聞民眾反應異味，已進入覆土整地處理，環保局11日也前往採樣有機肥成分，結果預計15天後出爐，由於14日與縣議會會勘時，已與農友和議員解釋說明，但他們卻無法接受，因此隔天已主動將農友申請及處理固態、液態有機肥的資料及相關檢驗報告函送縣府政風處及地檢署偵辦，盼能藉以「自清。」