「2022年第52屆國際物理奧林匹亞競賽」成績17日揭曉，在75個國家（地區）、368名參賽學生中，我國共獲得2金3銀，成績國際排名為第4名。其中我國選手中表現最好的是台中一中學生林奕廷，他個人排名是第11名。

今年國際物理奧林匹亞競賽由瑞士主辦，以線上賽方式舉行。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從2717名學生當中選出5名代表我國參加7月10日至17日的比賽，大會17日公布成績並舉行閉幕典禮。

我國5位選手中，台中一中林奕廷及林韋辰等2人得金；3位銀牌獲獎者，分別為台北市私立延平高中林順文、台北市立建國高中楊祐宇及台中一中吳昀諺。

我國表現最好的選手林奕廷是台中一中數理資優班的學生，他表示，父母都是老師，從小就鼓勵多看書以接觸更多知識。目前他除了物理、數學之外，課餘時間也會用來練習魔術方塊。未來，他希望能夠從事物理相關的研究，也正在思考想走的方向，目前也有在學習生物物理等跨領域知識。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，在國際物理奧林匹亞競賽獲金、銀、銅牌獎者，分別可獲得20萬元、10萬元與5萬元獎學金，並可依獲獎別保送或推薦大學院校。這項競賽明年將由日本主辦。