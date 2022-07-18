衛福部長陳時中今天正式卸下衛福部長職務，國民黨立委洪孟楷批評，陳時中之前還一再強調要參選就應該儘速辭職，防疫工作不能一心二用，現在拍拍屁股走人，卻留下三個未解密謎團，這種「類負責」不該是政務官的表現，要參選市長才更該直球對決。

洪孟楷列舉三項未解之謎，首先，「3＋11真相為何」，說要負責？一年多過去了，會議紀錄黑箱就是黑箱，而去年犧牲近千名國人，沒有任何一位官員受到懲處，口頭上說負責，陳時中還是沒有向國人交代清楚真相為何。

洪孟楷接著質疑，「高端疫苗效力為何」？去年在沒做三期實驗的情況下直接花公帑下訂五百萬高端疫苗，最終打不到一半；而當時信誓旦旦該公司持續做實驗，一年多過去了，病毒已經變種再變種，就問高端疫苗現在實驗做到哪裡？到底效力為何？當初掛保證的陳時中部長，總該為自己做的決策負起責任。

洪孟楷也指出，「黑心快篩EUA濫發誰負責」，今年五月發出的眾多快篩EUA，其中不乏黑心廠商，拿陸貨冒充美貨、沒效冒充有效，分明大賺黑心疫情財；就問濫發EUA的結果，有任何官員因此下台負責嗎？陳部長能夠不聞不問就一走了之？

洪孟楷強調，防疫兩年多，第一線公務、醫護人員的辛勞，當然要給予肯定，但陳時中身為部長，從疫情破口、疫苗圖利、到黑心快篩充斥，這三大謎團未解，代表沒有真正負責、也就是糊塗帳一本，一天沒說清、就是一天逃避，參選直轄市長，請直球對決，三大謎團誰該負責。