張惇涵(資料照片)

民進黨日前徵召總統府副祕書長李俊俋參選嘉義市長，李俊俋隨即請辭，蔡英文總統今天任命前總統辦公室主任黃重諺出任總統府副祕書長，人事命令即日生效。總統辦公室主任則由總統府發言人張惇涵接任，並同時兼任總統府發言人職務。

總統府發言人張惇涵今（18）日表示，黃重諺非常熟稔總統府及政府事務。過去，在高雄市長陳其邁擔任總統府副秘書長及行政院發言人期間，黃即任職於總統府及行政院，襄佐各項政務推動。

他說，黃重諺自2016年起，先後擔任總統府發言人、總統辦公室主任，對於總統府政務推動，及重大公共政策方向等業務高度熟稔。總統希望借重黃的專業，襄助總統在國政工作上推動更為順暢。

張惇涵表示，原總統府副祕書長李俊俋、總統府發言人Kolas Yotaka，因個人生涯規劃，也於今日正式請辭生效。總統感謝兩位工作夥伴在過去這段時間的付出，並期勉新任的黃副秘書長持續兢兢業業、克盡職責。總統辦公室主任將由總統府發言人張惇涵接任，並同時兼任總統府發言人職務。