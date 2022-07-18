A-Lin一連2天小巨蛋演唱會昨圓滿落幕。（陳俊吉攝）

A-Lin一連2天小巨蛋演唱會昨圓滿落幕。（陳俊吉攝）

A-Lin一連2天小巨蛋演唱會17日圓滿落幕，慶功受訪她笑說唱到欲罷不能，「不然以後中午開始唱，好像可以耶」，第二場連唱將近4小時，還是她耳機裡不斷傳來導演催促「不要再唱了」才罷休。她透露這陣子為了健康認真戒酒，「我之前脂肪肝檢查超標，過得太安逸、吃太好太精緻了，醫生有交待戒酒運動，應該也不要吃得太高級吧，畢竟朝向40了還是要保養」，但她自信滿滿全身內外在都沒有退化，胸部也維持得相當好，「沒有地心引力這個東西」。

她隨後話鋒一轉，提及這2場演唱會感觸良多，可能年紀漸長，一樣的事物如今看起來感受和以往越來越不同，「以前我看到燈牌會害羞，現在看到舉著燈牌的歌迷年紀跟我一樣，代表他們真的很愛我、很支持我，才會在這個年紀還願意拿著燈牌，我以前害羞但現在感覺很爽，因為越來越少了，很貼心很窩心」。其實她整場演唱會所有造型都戴假髮，目前真髮長度約僅一吋，之所以剪這麼短的原因、背後有個感人故事，「之前有個很小的小歌迷，她的腦裡有東西必須開刀、要剔光頭，去學校時被同學嘲笑，笑她光頭，他媽媽將小女孩的事情講給我聽，說她聽到我的歌就會很樂觀」，於是A-Lin上個月也去剔頭髮，以自身經歷告訴這個孩子，「我就算短髮還是女生，短髮也是可以很漂亮」。

她第2天演出在台上提及父母親的支持，講到爸爸時語帶哽咽，A-Lin幽默形容小時候父親對她管教嚴格至極：「他是刑警，連打噴嚏我都很害怕，他放屁我們就要吸。」爸爸一開始堅絕反對她出道當歌手，覺得女孩子不該拋頭露面，擔心她被潛規則，「他希望我找個早上9點出門、5點下班回家的工作，還曾拿給我警察學校的報名表，跟我說『當女警也可以很帥』，一路走來不可思議，他以前（聽我要到歌手）氣到摔杯子，還說要斷絕父女關係，沒想到現在拿著手機在台下一直拍我」。如今爸媽都以她為傲。

父女關係越來越緊密，某一年父親節她帶爸媽吃飯過節，店家貼心準備了父親節卡片，「他一打開（卡片）在拭淚，我沒看過他掉眼淚」，爸爸當下很不好意思，推說是因為老花眼才會擦眼睛，「我說爸說『沒關係啦、我愛你』，知道他是感動」。媽媽近期身體不適，卻連2天全程坐台下支持女兒開唱，A-Lin心疼說：「擔心他們坐太久會累，媽媽身體沒事、她會好、她已經好了。」至於老公黃甘霖和女兒第一天被拍到坐台下支持，她微笑點頭：「他們『低調支持』，（關係）一切都好。」透露女兒近期加入球隊，年輕人多運動很好。

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