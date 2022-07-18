資深操偶師丁振清分享過去受到黃文擇恩澤的故事。（霹靂國際多媒體提供）

經典的五洲園野台戲台再現。（霹靂國際多媒體提供）

【咱，江湖再見】— 獻給永遠的八音才子 黃文擇。霹靂國際多媒體提供。

緬懷「八音才子」黃文擇的特展《咱 江湖再見》，於7月17日完美落幕，16日舉行閉幕活動，在國家電影及視聽文化中心戶外廣場，搭起懷舊的五洲園野台戲台，活動於晚上6點半開始，熱情的戲迷下午頂著大太陽就前來排隊，現場超過400位戲迷參與，即使站立或席地而坐也不減其熱情。

本次展覽為期兩周，每個周末假日前來觀展的民眾人數都近2千人，更是創下影視聽中心開館以來的最高入館人數。展覽期間，還有民眾帶著收藏的戲偶或是cosplay成劇中人物前來共襄盛舉。為紀念黃文擇，電影《聖石傳說》、《素還真》也在本月份重新上映，在國家影視聽中心高規格放映條件的影廳，更可以突顯《素還真》一片，在聲音演出與造型設計上能一舉拿下台北電影節殊榮的細膩與用心，並讓聲音大師杜篤之操刀聲音處理的《聖石傳說》數位修復版更添震撼。

閉幕活動一開始以邀請戲迷上台分享觀展心得，談到黃文擇的聲音如何陪伴他們走過這30幾年的回憶，戲迷們都忍不住哽咽。接著霹靂的知名歌手風采輪、賴富正、自從、蔡佳瑩上台分享與黃文擇大師的工作趣事，與過去合作的種種，並以Live Show的形式，表演〈你的名我的命〉、〈夢醒江湖〉、〈佾雲詩歌〉、〈英雄無名〉、〈情義〉、〈回心轉意〉、〈空城〉等經典歌曲，讓現場觀眾遁入回憶時空中。

霹靂國際多媒體特別剪輯一段黃文擇布袋戲作品的經典畫面，帶動現場觀眾情緒到最高潮，掌聲雷動不絕，也邀請黃文擇的妹妹黃鳳儀、長子黃滙峰、長女黃政齊及資深操偶師丁振清、丁奎協講述過去跟黃文擇相處的過往，現場氣氛歡樂、笑中帶淚。

霹靂最資深的操偶師丁振清表示，認識黃文擇是在民國74年剛進入戲班的時候，中途一度離開自行創業，卻遭遇週轉不靈時，黃文擇二話不說，請丁振清太太隔天過去公司拿錢，這件事讓他感激至今，難以忘懷這份情義。黃滙峰、黃政齊也提及，爸爸黃文擇曾提醒他們，永遠都不要忘記，有今天的黃文擇都是因為戲迷的支持，因為有大家的支持，布袋戲文化才能繼續傳承下去。

活動尾聲，公開播映《咱 江湖再見》黃文擇大師紀念影片，並自2018年霹靂申請金氏世界紀錄「最長木偶戲電視劇集」後，睽違4年，再度把戲台搬上檯面。本次更是特別出動9位操偶師、帶了20尊戲偶到現場，並搭配過去廟口表演時常用的乾冰、噴火等特效，20幾分鐘的現場表演，帶現場觀眾重新回味過去廟口看戲的記憶，最後邀請現場觀眾大合唱〈中原不敗〉，場面溫馨感人。