亞系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，看好BMC(遠端控制晶片)相較其他消費性電子，面對半導體下行週期抵抗力更強，長線持續看好信驊，但有鑑於宏觀經濟的逆風，將其本益比由46倍下調至35倍，目標價由3000元下調至2300元、重申買入評等。

亞系外資表示，信驊第二季營收表現強勁且超乎預期，單季營收達14.25億元，主要是儘管市場對雲端需求感到擔憂之際，BMC的穩健增長強於預期。根據調查顯示，美國雲端伺服器出貨保持穩定，下游(ODM)和上游(CPU、內存記憶體、GPU)沒有看到數據中心需求放緩的跡象，因此，仍然預計雲需求將推動信驊的BMC出貨量增長。

亞系外資表示，在半導體下行週期期間更具彈性，儘管市場仍擔心2023年伺服器需求面臨修正，但仍看好信驊，主要是信驊的庫存水位相對較低，而且伺服器市場對宏觀經濟的不確定性抵抗力更強，下修週期更短(在2016年和2019年僅持續了1~2個季度)，也短於其他應用終端(如電視、個人電腦和智慧手機)，也相信信驊客戶在未來兩個季度內會增加庫存，有利於支撐收入，將信驊的2022年營收預測上調2%，但有鑑於宏觀經濟逆風，故將本益比由46倍下調至35倍，為信驊過去5年的歷史平均，將目標價由3000元下調至2300元、重申買入評等，但仍看好信驊基本面，將今年ESP調升3%、落在55.53元。