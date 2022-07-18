有些人談戀愛以後就像失蹤一樣，和朋友很少聯絡往來，但也有人視朋友如命，就算有另一半，還是經常和朋友玩在一起。命理網站「星座巫師」分享，白羊座、射手座、處女座和摩羯座最「重友輕色」，甚至可以為了朋友不談戀愛。

TOP4：白羊座

白羊座交朋友重質不重量，留在身邊的都是陪伴他們走過好多年的摯友，因此他們非常在乎朋友，也很珍惜友情，會將朋友對他們的好都記在心裡，即使談了戀愛以後也不會重色輕友，仍相當在乎朋友的感受。

TOP3：射手座

射手座愛好自由，無時無刻都想做最真實的自己，但在戀人面前難免會拘束一點，希望把最好的一面展現出來，而在朋友面前就不需要在乎這麼多，可以更隨心所欲、毫無顧忌，所以他們自然更喜歡和朋友待在一起。

TOP2：處女座

處女座認為愛情太過脆弱，不知道什麼時候就沒了，因此戀人只是暫時的，但友情如果經營的好，就會成為一輩子的摯友，所以如果一定要選的話，他們絕對會選朋友而不是戀人，甚至可以為了朋友不談戀愛。

TOP1：摩羯座

摩羯座很在乎朋友，甚至把比較親密的朋友當作家人看待，因此在他們眼裡，友情是非常重要的；而談戀愛則比交朋友難太多，要顧慮很多事情，還得三不五時哄對方開心，但朋友就不需要，大家都能互相體諒。