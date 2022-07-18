基隆市南榮國中為擴展學生學習視野、多元文化，與台東縣立初鹿夢想家實驗國民中學合作，舉辦跨校交流活動，透過經驗分享及活動體驗，讓學生感受不同實驗教育風景。
教育處表示，南榮國中自109學年度轉型為，基隆市第一所學校型態實驗教育國中，為培養學生「實踐力」，開啟校際交流活動；南榮國中學生自主安排三天兩夜行程，在師長陪伴下跨越山海，實地走訪台東初鹿實驗國中。
基隆市長林右昌表示，南榮國中以「未來力教育」作為教育理念，培養學生「適應未來能力」和「創造未來動力」，透過課程體驗，讓2校有相互學習的機會，相信在雙方學校努力下，以及與家長、學生協力合作，一定會讓基隆學子在實驗教育的學習中，找到自我方向與未來。
教育處指出，因疫情關係，2校學生先是藉由線上課程進行交流，相互分享學校實驗教育理念與特色，直到疫情趨緩才實際碰面，透過舞蹈象徵著交流序幕的起點，再由南榮國中學生以雙語導覽方式，向初鹿實驗中學師生介紹基隆的城市風情，盛情邀約對方一同實地走訪基隆。
活動中，除體驗金工課程外，學生更化身為城市的觀光大使，在加路蘭、三仙台等各大景點，向遊客介紹在地文化特色，最後，更相互送上親手繪製的明信片，推廣各自家鄉美食。
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