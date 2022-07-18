俄烏戰爭爆發，加速通膨與能源價格上漲的速度，歐洲國家更面臨俄羅斯「斷氣」的直接威脅，石油巨頭殼牌首席執行長Ben van Beurden就示警，由於能源價格不斷上漲，歐洲將面臨一個艱難的冬天，甚至不得不用能源配給制，解決俄羅斯供應源不足的問題。

Business Insider報導，Ben van Beurden針對目前的歐洲能源現況及俄羅斯情勢發表看法，「俄羅斯總統普丁曾表示，他能夠且願意將能源武器化，這代表如果普丁持續降低對歐洲的供給量，天然氣價格將出現顯著的上漲。」

若時序進入秋冬，天然氣短缺對歐洲的影響會更劇烈，Ben van Beurden示警，今年歐洲的冬天會很難過，在最壞的狀況下，可能不得不進行能源配給，以解決俄羅斯供應不足的問題。

儘管某些國家對俄羅斯天然氣的依賴程度較低，但Ben van Beurden認為經濟衝擊是全面的，「價格上漲是全面的，這對工業造成很大的成本壓力，進而造成經濟也會面臨具巨大壓力。」

俄羅斯從7月11日至21日以年度維修為由，關閉運輸天然氣的重要管道北溪一號，有部分德國官員擔心，即使在21日完成維修後，俄羅斯也不會恢復輸氣，此舉將重挫歐洲的能源供應。