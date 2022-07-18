新北市長侯友宜今前往樹林區舉行行動治理會議，會中與里長討論各項區政規畫，選區各黨議員也出席提出想法，其中無黨籍議員陳世榮更直接詢問侯友宜「有沒有要連任」，並直言若沒有連任，所有提案都白講，需要重起爐灶，希望市長可以再連任，否則所有案子都要重提一次。對此，侯友宜全程則微笑未回應。

樹林區長王坤南先在行動治理會議報告，他表示，佳德路闢建工程完成後，串聯樹林交通路網，讓山佳生活圈併三鶯文創整合計畫更完整，鹿角溪及景觀萬坪公園等5座遊戲場、樹林生命紀念館都已相繼完工啟用，針對樹林東昇圖書館都更案，目前也預計年底完成鄰地私地整合，未來將增加公共托老中心，活化土地資產。

地方里長則建議可以在柑園二橋上游興建攔水壩案，對此，水利局表示，水環境整體空間發展藍圖規劃案，目前已完成期中初稿作業，預計今年底會完成藍圖規畫，若決議納入柑園二橋水域營造計畫，將會跟中央爭取經費辦理。

另外，市議員廖宜琨提及，捷運樹林萬大線先前3次招標，皆因預算不足流標，後續改為分段、減項發包，預計在26日第四度開標，目前已確定有一家廠商投標，可以順標出，希望市府加快腳步，並連同先前的替代道路一起施作，完成這項重大建設。

針對醫養園區、樹林行政園區，陳世榮表示，醫養園區從前市長朱立倫時代推動至今，計畫緩慢，希望市府推動要快、決斷力要夠，並思考樹林行政園區的進駐單位，還有三多都市計畫檢討至今已近30年，希望市府能加速解編後的都市計畫，縮小樹林的城鄉發展。