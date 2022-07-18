珮珮曾當選越南選美皇后。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

阿伸經營非法農工集團，在玉米田旁遭逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

移民署循線掌握非法農工集團據點，並將集團相關人員全數逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

非法仲介集團依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁處。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

網紅熱心宣傳反而可能面臨刑事責任！45歲Youtube頻道越南網紅「選美皇后珮珮」得知在台同鄉36歲阮姓男子「阿伸」經營農工集團，並且免收仲介費，拍片宣傳支持，不料遭移民署盯上，因阿伸集團為非法，移民署日前循線逮捕阿伸及集團成員，集團依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁處，珮珮稱不知宣傳非法工作管道可能觸法，深感悔悟。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期接獲線報，逾期滯台人士阿伸非法仲介外來人口從事農務工作，仲介區域廣泛，從高雄至雲林都有，近期工作集中於雲林地區從事採收高麗菜、玉米、青蔥、施肥及噴灑農藥等勞務。

阿伸以停留簽證入境後，逾期滯留在臺並於雲林一帶非法從事農工，平均月收入新臺幣3萬元。在臺非法打工一段時間後，阿伸竟開始聯繫在臺合法的移工親友，邀約一起非法打工、分擔房租，還擴展版圖到他縣市工作，組成「非法仲介農工集團」。並聲稱自家境清寒，能理解在外打工的辛苦，不向來應徵工作的移工收取仲介費用。

專勤隊人員經埋伏蒐證掌握相關對象，除將非法仲介阿伸逮獲，還陸續查獲7名非法雇主及9名從事農務的非法外來人口，共17人。經深入追查發現，這個「非法仲介農工集團」還邀請曾為越南選美皇后的同鄉網紅，以時下流行的網路影音平臺拍片方式宣傳非法工作管道。並通知越南網紅珮珮到案說明。

網紅珮珮已結婚來台逾20年，在越南時曾參加選美皇后比賽得名，小有名氣，因而在台經營Youtube頻道，因緣際會得知阿伸有工作管道可免費提供仲介服務，就決定相約前往拍片助陣。

珮珮辯稱，不知此舉可能誤觸法令，深感悔悟。高雄市專勤隊蒐證調查後，將非法仲介集團依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處新臺幣50萬元，意圖營利者更涉及刑事責任。