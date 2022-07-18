一名妻子日前擅自將丈夫珍藏的「哥吉拉」公仔送人，丈夫氣得離家出走，甚至提離婚，妻子不懂不過是公仔，再買就好為何鬧到要離婚？對此，網路作家藤井樹想起高中時曾因為媽媽丟光他的漫畫與媽媽冷戰2年不講話，就只為了三個字「不尊重」。

藤井樹（本名吳子雲）昨在臉書透露他從國小五年級開始存零用錢買漫畫，但高二那年媽媽以「要聯考了，看漫畫沒有前途」為由，未經同意就把他90%的漫畫全部丟掉，而這件事讓藤井樹無法接受，對媽媽說「我絕不再跟妳說話」，做無聲的抗議。

藤井樹說，當時媽媽以為他是在叛逆期，於是請算命仙改風水，又擅自把他的房間大搬風，他回家一看氣炸，僅剩10%漫畫又不見一半。馬上暴怒鎖上房門，乒乒碰碰地把擺設歸位，「我媽在房門外拚命敲門，命令我不准移動算命仙算好的風水，我用櫃子堵住房門不讓她開鎖進來，我現在還記得她當時對我的咆哮。」當晚他沒吃飯，抱著僅剩的幾本《聖堂殺手》和《北斗神拳》，與沒丟掉的《灌藍高手》海報，心中忿恨難平。

藤井樹表示，之後媽媽不死心，又找另一個算命仙擅自改他的名字，「算命仙說我名字有個雲字，飄忽不定，拿掉會比較聽話」，所幸身分證上的名字沒改。經過這些事後藤井樹心灰意冷，整整兩年不跟媽媽講話，把她當空氣，覺得媽媽一連串的行為對他「毫無一點尊重」，讓他打從靈魂深處感到噁心。

藤井樹強調，「不尊重」三個字不管是誰，都一定曾經或依然在犯一樣的錯誤。就像人妻在匿名公社發文把老公的哥吉拉公仔送人，讓對方發火要離婚，問題一樣出在不尊重，「要學會尊重兩個字，可能要花一輩子」。