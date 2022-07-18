《媽，別鬧了！》上線後大受歡迎。（Netflix提供）

《媽，別鬧了！》上線後大受歡迎。（Netflix提供）

寇世勳、比莉對戲感人。（Netflix提供）

《媽，別鬧了！》上線後大受歡迎。（Netflix提供）

Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》7月15日正式於190個國家上架，翻譯超過30種語言，由《你的孩子不是你的孩子》金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導，比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演。上線48小時即衝到排行榜NO.1，不僅劇情或廣大觀眾認同，好笑又好哭，劇中還有超多驚喜超強卡司，網友讚嘆「每一集都是驚喜包」。

不少觀眾在《媽，別鬧了！》一上架就一口氣追完11集，有觀眾甚至一路追到凌晨5點，直呼「不是喜劇嗎？怎麼笑著笑著就哭了？哭著哭著又笑了？」、「話題尺度台劇最高」、「娛樂效果滿滿又有含義」。許多觀眾對於飾演媽媽王玫玫的比莉姐演出讚不絕口，認為此角色非她莫屬，比莉也熱情回應「感動！謝謝所有一起拍攝時的工作夥伴，永遠難忘過程中的經歷。」

最讓網友感動的是由寇世勳主演的爸爸陳光輝，出現在母女三人的回憶或是在探望父親時對談的聲音，寇世勳感謝觀眾的反饋表示「謝謝大家的愛護！很開心大家都喜歡，也可見大家都渴望有一個這樣的爸爸。」 賈靜雯與吳慷仁言情小說般的浮誇戲碼也讓網友們哭笑不得，讚賞兩人真的是演什麼像什麼，對此賈靜雯認為「每個人看進心裡的感受都不一樣，不管是什麼，都是整個劇組的努力。」《媽，別鬧了！》中讓觀眾最過癮的莫過於柯佳嬿手撕小三不手軟，網友更開玩笑說「難怪柯佳嬿記者會說坤達必須全部看完」、「坤達看完這個求生慾會很強」，對此柯佳嬿笑說「劇中每個演員大尺度演出一直被當成宣傳重點，但浮誇熱鬧的同時，其實也在探討女性議題和生命課題。很開心觀眾能在不同角色身上看到自己，找到共鳴，非常開心，也非常謝謝觀眾支持，期望有衝上排行榜第一的那天！」

林柏宏飾演的小查雖被稱作「渣男」，但背後原因曝光後，也引起網友同情，林柏宏表示：「謝謝大家喜歡，我自己覺得《媽，別鬧了！》除了好鬧好笑，也有好哭好感動，希望大家看到小查的故事，除了很想要揍他之外也會心疼他。」尺度超開，飾演肉慾派生物老師的曾莞婷，獲得觀眾讚「超沒包袱」、「演技又上一層樓」，曾莞婷表示「其實我跟導演一樣，不喜歡做一樣的事、演相同的角色，所以當初拿到劇本的時候，就覺得這個角色我一定要好好掌握，不能演的太鹹濕做作，希望角色是渾然天成，可以默默勾起大家內心的慾望跟小劇場，讓大家會心一笑！當然看到大家肯定的反應跟那麼支持，也就是我們演員最好的回報。」

導演陳慧玲表示：「謝謝喜歡《媽，別鬧了！》的觀眾，希望在炎熱的夏天大家可以放鬆笑笑哭哭，有益無害！如果觀眾有看到不認識的資深藝人、沒聽過的歌也可以google一下，當年他們都陪伴過我們度過青春歲月，希望大家可以給他們更多的掌聲！」李俊宏導演也表達「很高興《媽，別鬧了！》能受到那麼多人的喜愛，鬧上排行榜第一名，希望其他國家也能跟上，一起跟著媽媽又笑又哭吧！也期待已經看過一遍的觀眾可以再多細細品味幾遍，相信每一次的重看都能獲得不一樣的感受。」