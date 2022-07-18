台中北區一名70歲退休陳姓男子憂心全球通膨嚴重會讓自己的退休老本縮水，因而誤信網友提供飆股即時資訊，立馬要到五權郵局匯款新台幣20萬元，由於受匯款人為私人帳戶，非一般正規投資金流，張姓行員果斷聯繫警方，經警方和行員勸說，老翁才驚醒，原來是假投資真詐財騙局，也打消匯款念頭，成功保住自己的退休金。

中市警二分局文正所15日接獲台中五權路郵局通報，一名老翁疑似遭到詐騙，經警方現場查證後，得知老翁係接獲聲稱投資股票導師來電，邀約加入有關財經交流群組，因在群組中看到許多投資獲利迴響，為了規劃退休生活，想匯款大筆金額，跟著群組中的老師進行投資，以求大量持股穩定獲利。

員警趕緊告知，投資詐騙通常以被害人獲利為起始點，取得被害人信任後，進而勸說大筆匯款，而群組中所謂獲利的截圖、人數，都是集團內部在操作，老翁又說對方表示已為他開啟投資專戶，員警詢問帳戶是否為日常所見的金控銀行？這些都是詐騙集團虛設的假投資銀行，目的是為了蠱惑被害人投入更多金額，老翁這才恍然大悟，趕緊取消匯款，

員警也特別叮嚀他，接獲不明來電切記再三查證，尤其談及金錢相關之話題更是不可大意，若有相關疑問可撥打110或轄區派出所電話諮詢，以免血本無歸。

陳姓老翁能成功保住老本，要感謝機警的張姓行員，他除了趕緊通報警方到場查證，更積極聯繫受款方銀行端查詢帳戶是否異常，對此，第二分局長陳家銘特別前往郵局，致贈穿著警察制服、高人氣的「阻詐警察熊」，以感謝行員積極協助攔阻詐騙。