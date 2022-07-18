北市環東大道今年1月25日發生轎車逆向與大型重機對撞，劉姓騎士在高架道路被彈飛，摔落在10層樓高的地面送醫不治，41歲伍姓女駕駛使用導航帶路，卻一路逆向，士林地檢署日前偵結，以伍女本應注意車輛遵循行車方向，不得逆向行駛，認定駕駛涉犯過失致死罪，依法起訴。

起訴指出，伍女案發晚上10點52分，逆向開上內湖環東大道，行經第427號燈桿處，為了閃避對向一輛小客車，而往左偏行。劉姓騎士為了閃躲，先與前一台高姓駕駛的轎車右邊後照後鏡發生擦撞，再與伍女的自小客正面對撞，騎士被彈飛帆落至南京東路6段、成功路2段交叉口附近。

劉姓騎士經送醫救治，深夜12點44分宣告死亡，檢察官調查，首先與騎士碰撞的高男並無過失責任，檢察官予以不起訴，但伍女坦承因不熟路況，逆向開上環東大道，檢察官認定有過失致死犯罪事實，依法起訴，但因留在現場等候警察到場，並坦承是肇事者，認定符合自首要件，依法建請法院減輕其刑。