暑假期間雖是小孩的天堂，但也是父母頭痛的開端，為減輕父母的照顧負擔，新北市議員王威元近日在新北市三重區的光興國小舉辦第三屆籃球夏令營，本屆由於報名人數暴增還分為兩期舉行；王威元表示，希望能讓小朋友能在暑假的時候學到正確、正向的運動習慣，並在訓練過程中找到自信，並且在快樂的氛圍中學習籃球。

隨著疫情逐漸趨緩，本屆籃球夏令營由於報名人數暴增，首次分兩梯次時間進行，分別7月11日至7月15日以及7月18日至7月22日，為期5天，希望能充實孩子們的暑期生活，遠離3C產品，而這個籃球夏令營活動已經連2年舉辦，深受家長及孩子們的好評。

今(18)日為籃球夏令營第二期活動的開幕，現場有不少參加夏令營的國小生興奮的把玩手中的籃球，王威元、三重區長陳奇正、三重獅子會長黃進礐及贊助夏令營的威爾嘉公司總經理張美興皆出席共襄盛舉。

王威元說，籃球是一項豐富有趣，又充滿挑戰性的球類運動，讓孩子在訓練過程中找到自信，並且在快樂的氛圍中學習籃球，讓小朋友能在暑假的時候學到正確、正向的運動習慣，也謝謝家長、教練支持這個活動。

李奇正也表示，感謝王威元議員非常重視孩子的教育及體育的活動，特別在暑假期間舉辦第二屆籃球夏令營的活動，希望讓孩子們在夏令營不僅能訓練球技，也能結交到好朋友，讓籃球這項活動能在校園扎根。