亞洲台灣商會聯合總會今天在台中舉辦理監事聯席會議，蔡英文總統出席開幕典禮，她致詞時特別感謝亞總（簡稱）串連各地的台灣商會，並表示，台商在國際上打拚，政府也將做其最有力的後盾，呼籲各國政府支持台灣加入CPTPP等組織。

亞洲台灣商會聯合總會第29屆第三次理監事聯席會議今天在台中林酒店登場，包括行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌及台中市長盧秀燕等人都受邀出席。

蔡英文表示，亞總不僅把亞洲的台商串聯起來，也積極促進台灣與各國合作交流，透過推動各種公益活動展現台灣人的良善。

蔡英文指出，為協助台商因應疫情挑戰，僑委會輔導海外信用保證基金辦理紓困，截至上月底累計協助台商取得融資金額逾1億2千萬美元，目前也將紓困案申請延長至年底；面對後疫情時代，世界經濟秩序與產業供應鏈將有許多新的契機與挑戰，僑委會將協助輔導台商與國內產業共同發展。

蔡英文並強調，有些台商想回台投資，政府將「投資台灣三大方案」延長到2024年，也將給予最大協助；另全球關注的2050淨零碳排問題，政府規畫在2030年前投入9千億元經費，要推動相關計畫。

台中市長盧秀燕則說，台中無論是投資環境或生活品質、基礎建設、福利措施，近幾年成長卓越，經濟部推出的「投資台灣三大方案」中，有多達247家企業投資台中，創造逾2萬2千個就業機會，亞總連續2年選擇在台中開會，更是對台中發展的肯定。