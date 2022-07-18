日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）出道時便以甜美清純美貌和核彈級I罩杯而被網友封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣居高不下，也是不少人心目中的性感女神。日前一口氣推出寫真集與寫真DVD的她，近日也在社群平台上曬出一系列養眼福利照，令網友看了直噴鼻血。

天木純日前為了替自己第4本寫真集與第10張寫真DVD宣傳，特別在個人IG上PO文詢問大家「第4本寫真書你們看了嗎？」並附上一張辣照。照片中，只見天木純身上只穿著一件米白色的外套，站在窗戶旁邊、對著鏡頭露出疑惑的表情；當視線往下一看，才發現她將拉鍊全開裡面疑似什麼都沒穿，使豐滿的東西半球與白皙的腹部、腿根曲線若隱若現，讓網友忍不住直呼「太辣了」、「累了嗎？超性感的美女」、「最高」、「我的女神實在太可愛了」、「辣到受不了」、「這張真的很讚」、「你可以嫁給我嗎」、「好大」。

昨日晚間，天木純還加碼於個人推特上，公開第10張寫真DVD的大尺度辣照。她除了在其中換上多件比基尼及造型內衣外，還直接脫掉外衣胸前只剩兩塊布，並用單手捧住重要部位，雄偉的上圍曲線因此呼之欲出，同樣令網友看了鼻血直流，紛紛留言「想當那塊布」、「先買再說」、「女神真是又性感又可愛」、「忍不住想放大看」。