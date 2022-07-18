阿Sa在《神探大戰》中演出懷孕的女警。（華映提供）

《神探大戰》今公布正式海報，片中的人物設定與關係逐漸明朗。（華映提供）

警匪懸疑動作片《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，找來金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探，並集合高人氣的蔡卓妍（阿Sa）和林峰聯手，打造出最生猛血腥的連環奇案。片中蔡卓妍化身為最強孕婦，身懷六甲卻不停在大街狂奔追兇手，要拍跳樓戲還要載著劉青雲狂飆車，更單穿內衣內褲逃生，挑戰不小。

《神探大戰》18日公佈電影正式海報，除了看到劉青雲穿著電影中招牌黃色雨衣茫然站著，更搶眼的是阿Sa直接露出孕肚的影像，她扮演警隊中的神探陳儀，透露：「以前有耳聞韋導不給劇本的風格，他是個精益求精的人，劇本一向很神秘，接拍時，我只知道自己角色大概的情況和簡單的故事情節，每天到現場才知道到底要演什麼，真的好刺激啊！」

阿Sa笑說：「那天一到現場才知道居然是要拍跳樓，也是OK啊！以前就拍過跳樓戲，只是這次的地點在人潮超多的廟街，街上好多人都在看我跳樓。」她表示以往也拍過很多動作場面，但這次還是有種全新的體驗，「我有時回家也會發現身上有些小傷口，這次爆破場面真的很多，為了拍有時必需很接近爆裂點，覺得自己天天像挑戰極限運動一般，不時就要跑樓梯、還要落水游泳，因為拍攝需要好大的體力。」

片中阿Sa從少女演到少婦，還是個大腹便便的女警，但追起兇徒時仍是卯足全力，捧著肚子狂奔，化身史上最強孕婦。她回憶當時拍攝的心情，「當化好大肚子的特效妝後，就有種義無反顧的心情，任何場面都會告訴自己『來吧』，就努力去拍。」

除了孕婦，阿Sa的角色因為曾經被歹徒綁架凌虐，幸運逃生才立誓成為女警，1場她驚險逃生的場面，她大膽只穿著運動內衣及內褲，臉被綁了塑膠袋，並光著腳走在一條水溝渠道裡，大方展現出完美的身材，但畫面讓觀眾非常緊張，張力十足。她透露當時不介意自己穿著少少的衣物，「因為我腳泡著的水溝中，裡面真的是包羅萬象啊！那時天天花6到8小時全身化上受傷的特效妝，再踏進那條溝中，是很獨特的體驗。」

但最讓阿Sa心驚膽跳的是飆車場面，她必需載著劉青雲一路加速，「我有駕照，但平日很少開車，而且為了配合拍攝的機器，我幾乎看不清後照鏡，還要一邊開車一邊演戲，第1個轉彎就差點撞到對向的車，我再繼續往前開，又差點撞到旁邊的護欄，我完全發不出聲音，劉青雲也好安靜坐在旁邊，到下個紅綠燈口停車，我很心虛無聲的望向他，他也回望我，我們一對視便大爆笑，在我們前面1台車裡拍攝的工作人員也是笑翻。」阿Sa回想起來忍不住大叫：「我差點撞死1個影帝啊！真的嚇死我了。」電影8月19日上映。