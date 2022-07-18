蔡英文總統今天特到月眉糖廠關心「后里地區增設住宿型長照機構及醫院規畫」進度及期程，並聽取豐原醫院簡報。（陳世宗攝）

尷尬！王必勝剛接疫情中心指揮官 口誤把蔡總統叫「賴總統」

衛福部次長王必勝今天走馬上任中央流行疫情指揮中心指揮官，他上午到台中市后里月眉糖廠簡報「后里地區增設住宿型長照機構及醫院規畫」時，一時口誤說，6年多以來，執政團隊在「賴總統」；急忙更正為「蔡總統」帶領下，總統特別重視老有所終，總統總是很嚴肅有點嚴厲，「我們皮都繃很緊、要盯很緊」。

衛福部豐原醫院今天在后里月眉糖廠餐廳旁的空地，舉辦「后里地區增設住宿型長照機構和豐原醫院后里分院規畫」，蔡英文總統特到場關心進度及期程；立法院副院長蔡其昌和立委楊瓊瓔、林靜儀、莊競程與前立委洪慈庸等，特到場共襄盛舉。

衛福部次長王必勝簡報時指出，今天是他上任疫情指揮中心指揮官第一天，馬上到后里簡報這2件工程案，他先向總統和與會人員問候，先問候總統等人，他一時口誤說6年多以來，執政團隊在「賴總統」，急忙更正為「蔡總統」帶領下，總統特別重視老有所終，總統總是很嚴肅有點嚴厲，我們皮都繃很緊、要盯很緊。

后里月眉糖廠的製糖工場有112年歷史，部分土地出租給衛福部豐原醫院，規畫長照機構與后里分院進駐。因物價、缺工等因素，后里醫院總經費增加至15億元，送國發會審議中；長照機構也增加預算投入4.3億元，9月將招標，力拚今年底動工、2024年完工。