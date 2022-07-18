烏克蘭16日暗示，可能動用美國製造的「海馬士」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊克里米亞半島，隔日俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）便對基輔及西方放話，如果敢動克里米亞，將迎來世界末日。

綜合俄羅斯塔斯社（TASS）、路透社、新聞週刊（Newsweek）報導，現任俄羅斯聯邦安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫17日前往俄國南部城市伏爾加格勒市（Volgograd）對二戰老兵發表談話時警告，如果烏克蘭冒險攻打克里米亞半島，將面臨「世界末日」般的反擊。

Medvedev: West's refusal to recognise Crimea as Russian is a threat https://t.co/1PtkBQOwov pic.twitter.com/S4W4aobaMR — Reuters (@Reuters) July 17, 2022

「一些狂熱的該死小丑偶爾迸出一些言論，試圖威脅我們，包括攻打克里米亞之類的」，麥維德夫表示，「如果這類的任何事情發生，他們即刻就會面臨快速且慘烈的世界末日，而且無處可躲。」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）也引述當日麥維德夫在談話中對其他國家的警告，「如果任何其他國家，無論是烏克蘭或北約國家認定克里米亞不是俄羅斯的，這對我們來說是根本威脅」，「這是一個直接、一個明確的威脅，特別是克里米亞所發生的事，克里米亞已經歸還給俄羅斯。」

Every country has the right for self defense, so Russia attacked Ukraine, – Dmitry Medvedev during today's press-conference in Volgograd.



Any questions? pic.twitter.com/iPnogwnU27 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2022

麥維德夫也嗆聲基輔，不久後就會看到俄軍成功達成去軍事化、去納粹化烏克蘭的目標。

麥維德夫的這番話顯然是衝著基輔前一日的暗示而來，烏克蘭國防部情報總局發言人史基比茨基（Vadym Skibitskyi）16日在一場電視專訪中被問及，有沒有可能動用「海馬士」火箭系統攻打克里米亞，他當時回答，俄軍從克里米亞及黑海對烏克蘭領土發動攻擊，因此這些目標也是合理的。

針對麥維德夫嗆聲，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）回嗆麥維德夫只是一個「被歷史遺忘的小人物」，「試圖顯得嚴肅、可怕，但實際上只是引人同情。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則回嗆這又是另一起俄羅斯腦袋「不清醒」的言論，強調烏克蘭不會被恫嚇。

在烏克蘭親俄總統受到大批民眾遊行示威垮台後，俄羅斯於2014年兼併克里米亞半島，並且支持烏東頓巴斯地區的親俄分離份子。克里米亞對俄軍來說具有重要戰略意義，俄軍的黑海艦隊總部就設在克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）。