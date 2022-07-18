1名網友在《路上觀察學院》發文，他見左營高鐵站臨停告示牌的英文寫Kiss and ride，讓他不禁發文直呼：「長知識了」，文章曝光後，吸引大批網友們熱烈討論：「歐美確實是這樣用沒錯」、「又親又騎，啊ㄋㄟ母湯」、「我還真的頭一次知道」。

桃園機場捷運線A1站告示牌，寫著「Kiss & Ride」（親一下就走），真正意思是「臨時停車接送區」。（圖／中央社提供）

原PO日前在高雄左營高鐵站，見到「臨停接送區」告示牌，英文翻譯寫：「kiss and ride」，便在臉書社團《路上觀察學院》發文寫下：「原來臨停區的英文是這樣！長知識了」。

網友們紛紛在貼文下留言告訴原PO正解：「這是很道地正確的用語」、「歐美確實是這樣用沒錯，常見在各大機場」、「很標準的英文用法，學英文要多看電影或影集，不要只會查字典喔」、「謝謝分享，我還真的頭一次知道」；也有人笑說：「又親又騎，啊ㄋㄟ母湯」、「那裡可以kiss但不太方便ride」、「親一下就直接騎上去」。

英國BBC曾有篇報導「Kiss and ride sign erected at Preston train station」，內文指出「人們在車站前的告別總是太長，為避免塞車，豎立親一下就走的告示牌。」（圖／截自BBC）

值得一提的是，先前英國媒體《BBC》也曾報導此俚語，內文指出人們在車站前的告別總是太長，為避免塞車，才豎立親一下就走的告示牌；而在桃園機場捷運線A1站的臨時停車接送區入口處，同樣也立下一樣的告示牌。

針對此告示牌，桃捷於105年時曾回應，臨時停車接送區在國外的傳統用語是「Pick-up Area」、「Pick up & Drop off」，用字一目了然，可是卻沒「kiss and ride」這麼讓人感覺新鮮驚奇，表示僅有桃捷沿線僅有A1站以此標示。