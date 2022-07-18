盛夏邀你來自來水園區玩水，暑假最大親水樂園「2022台北河岸童樂會-熊讚水樂園」將於8月19日至28日開跑，一連舉辦9天，觀傳局表示，「COS創意大賽」邀爸媽帶著孩子一起裝扮成自己心中的英雄，將於7月19日上午10時起開放網路報名，限額30組。

「2022台北河岸童樂會」以「熊Super」為主題規畫消暑又好玩的5大親水設施，包括70米衝鋒滑水道，另外還安排周末限定藝文表演、趣味闖關、COS創意大賽及卡通明星見面會等，歡迎大小朋友一起玩樂一夏。

觀傳局說明，「2022台北河岸童樂會-熊讚水樂園」今年將於8月19日至28日於台北自來水園區一連舉辦9天，8月22日則休園，其中「COS創意大賽」則於8月27日下午4時在熊讚水樂園舞台熱鬧展開，7月19日上午10時起開放網路報名，限額30組，額滿為止。

觀傳局表示，今年COS造型主題為「My Super Hero」，邀爸爸媽媽帶著孩子一起裝扮成自己心中的英雄，發揮超級變變變的創意腦，前3名獎項分別為2000元全聯禮券、1000元全聯禮券及500元全聯禮券，特別獎各得1張300元全聯禮券。

觀傳局指出，會邀請產界、學界專業評審3名，依主題創意表現35％、變裝造型效果35％、舞台走秀台風30％，評選出前3名及武林萌主特別獎、強烈眼球特別獎、最佳台風特別獎等各1名，總共6名。