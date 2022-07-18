2022年伯明罕世界運動會在美國時間17日閉幕，中華代表團由代表隊最後一個項目摘下銅牌的合球隊隊長吳俊賢擔任掌旗官，總領隊陳美燕率領撞球隊、合球隊、輕艇水球隊、寬板滑水教練選手以及醫療團成員，與各國代表團一同不分次序，跟隨會旗共同進場。

本屆世運會10天賽程完結，中華隊總共收下1金、6銀、6銅，超越2017年波蘭弗羅茲瓦夫世運會的1金、4銀、3銅，在獎牌榜上排名第33名，其中女子拔河隊完成金牌5連霸，振奮人心。