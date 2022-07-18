北市某藥局莊姓藥師，去年9月2日晚間7點多，將同為女藥師抱到藥劑調配檯上摸大腿、摸胸，為了表達愛意，還說「你是我老婆以外，第二個心動的女人」女藥劑師隨手拿起剪刀，抵住莊的胸口，莊還說「你刺啊」，趁隙脫困並提出告訴，士林地檢署偵結，依強制猥褻罪起訴莊姓藥師。

莊姓藥師案發當天在北市某醫院的藥局內，先將同為藥師的女同事，抱上藥劑調配檯，抓著女藥師的裙子，順勢沿著大腿上推，遭女藥師阻擋後，莊伸手抓女藥師胸部，並抓住雙臂表達愛意「你是我除了我老婆之外，第二個心動的女人，我真的很喜歡你」。

但女藥師並不領情，已感覺不舒服，用手拍打拒絕，並拿起一旁的剪刀，抵住莊的胸口，莊男竟說「你刺啊，反正我就是喜歡你」，女藥師趕緊離開走回發藥台，但因雙側上臂以及前臂遭抓傷，憤而提出傷害、強制猥褻告訴，檢察官認定，莊的行為顯已達違反意願的程度，依法起訴。