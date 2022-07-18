凍漲電價獨漏「私幼托園所」 國民黨：爭取幼教比照國教

電費7月1日大幅調漲，政府雖讓高中以下學校及六大類民生產業不調漲，卻不包括私立托兒所、幼兒園，讓業者大喊快經營不下。國民黨立院黨團今開記者會，與全國各地私托、私幼業者齊聲向政府呼籲，經濟部電價審議委員會做出高中以下學校電費凍漲，當然必須包括私托、私幼，政府教育政策不能雙標，難道小小孩的教育環境不重要嗎？

國民黨團總召曾銘宗表示，經濟部在6月29日召開電價審議委員會決議，重點在於不影響民生，調整用電大戶反應成本，其中對於凍漲部分，包括高中以下學校凍漲電價。曾銘宗質疑，既然經濟部、台電宣布高中以下學校凍漲電價，當然必須包括幼稚園和托兒所，是故意漏掉？還是不重視私托、私幼未來經營的困境？

曾銘宗指出，物價連續11個月通膨均超過2％，去年8月2.34％，到今年6月3.59％，物價一直漲漲漲，私托、私幼已經快活不下去。此外根據仲介業者調查，租屋租金年年上漲，幾乎漲上一倍，絕大多數私托、私幼都是租屋，成本勢必增加。曾銘宗表示，民生用品通通漲價，像是蛋類上漲29％、水果上漲25％、調理食品上漲7％，國民黨團要求經濟部對私托、私幼必須凍漲電價，溯及既往到今年7月1日；倘若經濟部做不到，要求教育部編列經費補助私托、私幼業者電費。

副書記長吳怡玎表示，來自全國照顧小小孩私托、私幼教業者，面對政府7月1日調漲電價之後，只針對公私立高中以下凍漲電價，卻將私托、私幼排除在外，難道蔡政府官員認為6歲以下孩童不怕熱嗎？不用開冷氣嗎？吳怡玎指出，在這波疫期對於私托、私幼的經營非常辛苦，尤其是政府政策反覆，許多家長自主預防性停課，或是父母本身必須隔離，無法讓小小孩去私托、私幼，政府雖然宣布可讓未到私托或私幼的小小孩還可退餐費，但是仍有不少家境不富裕的父母，更希望小小孩未上課期間，能夠全額退費，造成私托、私又在經營上的壓力。

社團法人全國幼兒園暨教保人員聯盟總會理事長劉秋芳表示，台電全面漲電價，高中以下凍漲，排除了私托、私幼，但是在疫情期間私托、私幼配合政府政策、校安通報也比照高中以下學校，獨獨電費凍漲卻將私托、私幼排除在外？劉秋芳指出，幼兒園每月電費將近10萬元，並非台電所稱達1000度的私托、私幼僅少數幾家，政府對小小孩的待遇，表達嚴重的抗議。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，到現在政府沒有告訴私托、私幼業者為何不能納入凍漲對象？也沒有任何一個部會說服私托、私幼業者，拿出既有邏輯性、合理性的理由，將私托、私幼排出電價凍漲之外？

中華民國兒童教保聯合總會總會長劉上維也表示，政府推動班班有冷氣政策，卻讓私托、私幼必須承擔調漲15％的成本壓力，甚至課後照顧班和補習班，請政府都必須考量是否能更納入凍漲，讓孩子在能夠在舒適的環境中學習。