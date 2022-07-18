2022年的三伏天從7月16日開啟，而大陸高溫早已持續多日。據大陸國家氣候中心監測顯示，截至7月12日，高溫時間已持續30天、影響人口超過9億。面對高溫下工作，大陸人社部等單位2012年印發《防暑降溫措施管理辦法》，規範提供高溫津貼。統計各省份發放高溫津貼的時長在3個月至7個月不等，但實際不同行業和單位高溫津貼發放呈「冷熱不均」現象，有的戶外勞動者更從未領到過。

甚至從官方角度來看，也有不少地區在2012年發布該辦法後，多年未改補貼標準。例如新疆依舊沿用10年前的補貼標準，另外內蒙古、山西、貴州、雲南、重慶等地的標準也9年未上漲。

根據《時代周報》報導，由於氣候、經濟條件不同，大陸各地對高溫津貼有不同的標準。按月發放的省份中，包含廣東、江蘇、浙江、上海、江西、山東等地高溫津貼均為每個月300元（人民幣，下同），山西則每人每月240元，另有部分省份在100至200元之間，如北京對室外露天作業者給予180元補貼，對於室內工作者給予120元補貼。

從發放時間來看，海南是最長的，從4月開始發放，到10月止，共7個月。福建、廣東、廣西次之，共發放5個月。而按小時發放的僅河北一省，標準為室外工作者每小時2元，室內工作者每小時1.5元。還有按日發放的包括重慶、海南、雲南、四川、湖北、安徽、河南、陝西、新疆等地。

但實際運作上，高溫津貼也並非人人都領的到，位於山東菏澤火車站附近等接單，上衣早已濕透的外賣騎手小高說，「高溫補貼？沒有，我們是按單計費的，幹的多領的多，沒有這種補貼」，只有天氣炎熱時單位會發一些冷飲或者綠豆湯。

山東君誠仁和律師事務所副主任、律師韓光玲說，高溫津貼長期成為擺設與法律法規滯後、宣傳不到位、監督檢查不到位均有關係，也坦言從接受的維權案件中看出，基本上沒有和高溫補貼相關的維權案例。