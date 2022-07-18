民進黨中評會主委之爭，新系的賴瑞隆擠下英系支持的管碧玲，不過賴瑞隆也隨即表態「尊英」，公開感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌率領的「會做事團隊」，去年經濟成長率高達6.57％創下11年新高，並為勞工、軍公教及國營員工調薪，共享經濟果實。

民進黨中評會主委原本管碧玲呼聲最高，但最後仍不敵新系、蘇系、綠色友誼聯手，昨天一致通過推舉新系的賴瑞隆當選。

賴瑞隆表示，當選中評委主委，這是個重大的責任，未來兩年他將與中評委同志們，一起延續「清廉勤政愛鄉土」的創黨價值，依照黨章規定維護黨紀，協助推展「綠色執政品質保證」的施政價值。

他也特別感謝蔡英文總統、蘇貞昌院長率領的會做事的團隊，去年經濟成長率高達6.57％創下11年新高。蔡英文政府執政6年人均GDP成長56％，根據IMF世界貨幣基金預測有望超過韓國。

他推崇蔡英文政府為勞工、軍公教及國營員工調薪，共享經濟果實。近兩年來，雖受疫情影響，台灣在防疫振興及產業招商工作上仍穩健推動向前，2022年上市上櫃營收史上最高，台灣世界競爭力連續兩年獲評第一。

賴瑞隆強調，政府也穩定推動國家建設及各項改革工作，用心照顧基層、弱勢、青年、長輩及百工百業勞工朋友。少子化預算增加至800億元，照顧長輩預算提升607億元、租屋補貼預算300億元、全國各級學校班班有冷氣等。並和美、日、歐等多國建立友好外交關係，持續在國際重要會議等平台，為台灣爭取參與機會，讓台灣國際能見度史上最高。

面對國內外局勢仍然險峻，他說，國家建設及黨務改革都亟需推動，未來我們將加速黨務改革、台灣建設，讓民進黨持續改革進步向前，讓台灣繼續民主繁榮走向國際。「再次謝謝大家！我們會繼續努力加油！」