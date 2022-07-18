上個賽季成軍，距離冠軍賽舞台只差一步，新北國王籃球隊在夏天也展開補強，朝冠軍之路邁進。18日宣佈簽下甫奪得SBL年度第六人的前台銀前鋒蘇士軒，強化禁區戰力。總經理毛加恩表示，蘇士軒是名擁有高度且富有機動性的新生代潛力，在陣容調度上增添靈活性，其防守能力更是球隊最期待的。

新北國王今夏作業鎖定最單薄的禁區戰力，在自由市場率先搶下前UBA阻攻王，第十八季SBL選秀榜眼蘇士軒。這位現年26歲的197公分長人，曾入選瓊斯盃中華白隊，本季在有限的15.5分鐘出賽時間內，能夠貢獻6分、3.4籃板、1.4助攻，高效率的表現，不僅幫助台灣銀行籃球隊奪得隊史首冠，同時也收穫生涯第一個年度個人獎項。

「蘇士軒今年的進步有目共睹，尤其是防守端的潛力正是我們需要的，」毛加恩表示，「在現代的籃球風氣中，機動性強的四號位非常重要，他能裡能外的打法，會是新北國王陣容中多功能的活棋。」

正在印尼幫助中華隊征戰FIBA亞洲盃小組賽的蘇士軒表示，上季就很關注新北國王的比賽，被其團結的氛圍以及流暢的進攻節奏深深吸引，因此很開心能夠加入這支新的團隊。新北國王陣中有不少如楊敬敏般中華隊資歷學長們，希望能夠在他們身上學習到寶貴的經驗，已經等不及新賽季的到來！