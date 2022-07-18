環團抗議人士被警察抓到路邊。（路透）

2022年環法自由車賽遭遇一位不速之客闖入，由於比賽是多段公路計時賽，場地是開放空間。某隻黑狗突然決定要橫越馬路，但是黑狗很快發現今天的車輛不是普通的多，後面龐大的車陣湧入將牠困住。兩位騎士閃避不及摔在路邊！現場畢竟高手眾多，最後沒有傷到黑狗讓牠退回路邊。

網友在推特批評黑狗的主人，為什麼沒有把狗牽住，放牠這樣亂跑可能造成很大傷害，應該要對狗主處以罰款。去年的環法賽有一位白目觀眾拿著厚紙板標語，她過於深入賽道導致大批選手摔車，被處以1200歐元罰款（新台幣3.6萬）。

除了誤闖賽道的黑狗，這次也有一些衣服上寫著「我們還剩餘9XX天」的環團人士佔領賽道，他們用鍊子牽在一起等車來撞，最後被維安的警察抓走。他們衣服上的倒數日期愈來愈短，從989天減少至984天。事實上正如環團人士擔憂，氣溫不斷升高，今年環法賽出現超過攝氏40度高溫，主辦方必須大量灑水以避免柏油道路融化。

英國自由車名將湯瑪斯（Geraint Thomas）告訴《法蘭西24》說：「起碼這次我們不用出動胡椒粉。」前幾年因為抗議人士列陣，警察只好噴灑胡椒粉驅離，結果大風一吹，選手也吸入胡椒粉而被迫暫停比賽。