桃園一名早餐店老闆娘與丈夫結婚30餘年，去年間突然收到丈夫在台北超速的罰單，事後意外瀏覽丈夫手機，才驚覺其在外養小三，小三還曾懷丈夫的種又墮胎，索性在體內安裝避孕器，她憤而控告小三侵害配偶權。台北地院審結，判小三須賠償60萬。可上訴。

判決書指出，徐姓女子主張與丈夫自1992年間結婚至今，30年期間她每日清晨4時起床準備早餐店營業，結束營業後，還需煮飯照顧子女，直到晚上12時才能就寢，為家庭不遺餘力。

徐女控訴，她於2021年11月間收到丈夫於台北超速的罰單，丈夫僅簡單回應去逛101，同年月間她偶然看見丈夫手機傳來許姓女子的問候，仔細一看兩人的對話紀錄，才驚覺兩人互傳「愛你、想妳」、「所以我只是你的妹妹或是性伴侶，可是你在這一塊根本都不缺」等訊息，始察覺丈夫外遇多時。

徐女表示，她質問丈夫後，丈夫才坦承2017年至2021年間與已婚的許女出軌，經常在桃園與台北等地的汽車旅館見面，每次碰面都會發生性關係，2018年間許女還不慎懷孕並墮胎，為此，許女隔年還裝設體內避孕器，以免再度懷孕等，均讓她精神嚴重受創，遂依法向許女求償150萬元。

對此，許女否認有與徐夫逾越一般朋友交際，兩人於2017年間透過網路交友認識，是徐夫想追求她，但她始終與對方維持朋友關係，更不可能有與其發生性關係，至於她墮胎與裝設避孕器，也與徐夫無關，希望法院駁回徐女要求。

台北地院法官勘驗證據，認定許女確實有與徐夫發生性行為，自2016年7月至2021間至少數10次以上，足以破壞徐女的婚姻幸福美滿，故不採信許女說詞，審酌後判許女須賠償60萬元為適當。可上訴。