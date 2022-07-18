彰化縣一共有589個村里，縣府目標要讓每個村里都有社區關懷據點，18日二水鄉惠民社區、十五社區關懷據點成立，縣長王惠美特地前往贈牌慶賀，王惠美說，惠民社區與十五社區是彰化第311、312個社區關懷據點，距離目標589個越來越近，縣府團隊會繼續努力，讓彰化長輩獲得更完善的照顧。

根據統計，彰化縣的老年人口多達22萬人，佔人口總數約17.56％，早就已經邁入高齡化社會，自縣長王惠美上任後，積極推動一村里、一社區關懷據點，今年正式突破設置300個長照據點時，就已經成為全台關懷據點密度最高的城市。

王惠美說，彰化人口老化嚴重，且速度很快，縣府積極推廣在縣內社區成立關懷據點，除了讓長輩可以在地安養、在地老化之外，最重要的還是感謝他們過去年輕時為台灣打拼，促進我們的經濟發展，因此如何讓長輩活得健康、活得有尊嚴，是縣府一直努力的方向。

王惠美也說，全縣有589個村里，原則上希望能每個村里都成立社區關懷據點，感謝村里長用心找尋地點，還協助引進志工營運，目前社區關懷據點每周營運一天，縣府一年補助10餘萬，營業3天補助40餘萬、5天補助90餘萬，加上做5天的話，衛服部也會補助人力，最高可以獲補助137萬。

王惠美強調，二水鄉65歲以上人口數超過25％，是嚴重的警訊，在地青年的扶老比更突破25％，因此唯有將長輩顧好，年輕人才能安心工作賺錢養家；目前除了積極規畫關懷據點外，縣府也向中央爭取興建6處衛福大樓，也持續擴建日照中心、巷弄長照站、育兒親子館等，建構老幼共學、實現「美好彰化、希望城市」的願景。