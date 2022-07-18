民進黨全代會17日登場，台灣基進黨高市議員參選人張博洋，卻在臉書上狠酸新北市長參選人林佳龍「腦袋裝什麼？」，引發綠營支持者不滿，一下就灌進破千則留言嗆罵，張博洋二度發文解釋又引起憤怒，隨後張博洋及台灣基進黨於18日凌晨緊急發文致歉。

林佳龍17日參加民進黨全代會強調，若自己當選新北市長，第一件事就是要公布恩恩事件新北市府的所有資料。對此，張博洋在臉書上發文表示，疫情造成不幸，大家都很難過，政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉大家也都很憤慨，但把這件事跟自己的選舉結合，真的不知道這種人腦袋都裝什麼。此文一出，引發綠營支持者不滿，張博洋隨後發文解釋，但仍遭網友批評，張博洋最終將前2則文章刪除，但保留紀錄警惕自己，並發文向林佳龍致歉。

張博洋道歉聲明表示，謝謝大家的留言指教，自以為是地寫了一篇落落長的文幫自己辯解，讀完大家的留言，以及各粉專的發文後，謝謝大家指出他的盲點，曲解林佳龍部長的承諾，還擅自延伸批評酸他，是自己不對，在此跟部長致上歉意。

張博洋指出，揣測家屬心情，反而打擾恩恩家屬的平靜，造成傷害，他責無旁貸，因為自己的莽撞發言，這不是他的本意，在此也要跟大家致歉。