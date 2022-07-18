在通膨飆漲和利率走升之際，今年來價值股表現優於大盤，但隨著投資人對經濟可能放緩越來越感擔憂，價值股的前景恐將蒙上陰影。

價值股通常指的是那些以帳面價值或本益比等指標來看被市場低估的股票。這類型的股票在過去十年的表現往往落後成長型股票，在這段期間，亞馬遜、蘋果等科技巨頭才是推升標普500指數的主力。但這樣的情勢在今年出現變化，聯準會啟動了2018年以來第一個升息周期，使那些對利率升高較為敏感的成長型股票受到重創。今年以來，羅素1000價值股指數下跌約13%，而羅素1000成長股指數已經下挫約26%。

然而到了7月，對聯準會收緊貨幣政策可能導致美國經濟陷入衰退的擔憂逆轉了類股輪動，對經濟情勢較為敏感的價值股失去市場青睞，羅素價值股指數7月僅小漲0.7%，而成長股指數則上漲3.4%。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，如果你認為我們正處於衰退或即將進入衰退，那未必對價值股有利。

美國銀行研究團隊14日將標普500指數的年底目標從4,500點下修到3,600點，成為迄今對美股展望最為悲觀的主要投銀之一。美銀並預期今年美國經濟將陷入「溫和衰退」，從2022年首季到2023年首季將連續五季出現負成長。

上周五標普500指數勁揚1.92%，收在3,863.16點，惟今年來下跌約19%。

今年以來，整體市場趨勢大多較有利於價值股。受惠於俄羅斯入侵烏克蘭加劇原油供應緊張並帶動油價大漲，今年上半年，占羅素1000價值股指數約7%的能源股表現尤其強勁。惟在經濟衰退將削弱需求的陰影籠罩下，近幾周來能源股已經隨著原油與其他大宗商品價格重挫。

經濟衰退的疑慮亦給銀行股帶來壓力，因為經濟放緩可能有損貸款業務增長並導致壞帳增加。金融股約占羅素1000價值股指數近 19%。

而科技股和其他成長型企業的業務通常較不受經濟周期影響，也較有可能承受得住整體經濟放緩。NFJ Investment Group投資組合經理Burns McKinney表示，當經濟增長題材消退時，投資人就會追高成長型股票。摩根大通分析師此前出具報告指出，他們認為成長型股票有機會收復失地，今年來的大跌導致估值下滑是其中一個原因。

不過，價值型股票的支持者提出許多理由想延續這波投資趨勢。例如根據Refinitiv Datastream調查，成長股仍然比價值股昂貴，目前羅素1000成長股指數的交易價格比價值股高出65%，而過去20年來平均貴上35%。此外，瑞士信貸預估價值型企業今年每股獲利將成長15.6%，比成長型企業今年的獲利增長預測高出1倍多。

瑞銀全球財富管理公司上周四出具報告指出，當通膨率突破3%時，價值型股票的表現往往優於成長型股票，而美國6月消費者年通膨率已經飆升至9.1%。