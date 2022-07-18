宇峻(3546)6月營收年減31％，上半年營收8.35億元，年增0.44％。今年上半年營收成長動能不大，主要沒有新遊戲加持，但休閒遊戲表現相對出色，第三季起多款新遊戲陸續上市，第三季起將重啟成長動能。而今年投入近5億元投入研發，研發項目達到七款，包括手遊、動畫及休閒遊戲等。

宇峻上半年表現以休閒遊戲優於預期，其中，《拉斯維加斯娛樂城》上半年營收年增19％，《寶島娛樂城》年增114％。休閒遊戲成長空間大，目前公司手中規畫三款休閒遊戲，已經陸續開案。

宇峻今年重點集中在下半年，6月底已經在日本推出《永恆星語：燐光起源 日版》，7月可完整反映營收；7/27在韓國推出《英雄傳說曉之軌跡》，三國策略遊戲及《幻想三國志》手遊預計8月星馬測試上架，預計年底上市。而《三國群英傳M》亞洲版第四季上市；第四季台港澳推出新款MMO手遊，代理遊戲《蔓不生長》手遊在steam已上架試玩版，年底前推出。

該公司持續拓展海外市場及提高公司IP價值，像《三國群英傳IP》開發多元產品，包含手遊、單機遊戲、頁遊、端遊等。未來也可將IP授權影視、娛樂、小說、動漫、音樂等產品，提高其附加價值。總計今年預計投入4.9億作為軟硬體研發費用，除預計上市的幾項作品外，還有另外六款自己研發及一個代理案子開發中，涵蓋手遊ARPG、動畫、動作型遊戲、MMORPG、休閒遊戲（博弈類）等產品。