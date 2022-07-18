謝承均親自搬桌椅。（中友家具提供）

謝承均親自搬桌椅。（中友家具提供）

謝承均向慢飛天使學做月餅。（中友家具提供）

戲劇一哥謝承均日前受邀擔任全台最大3000坪家具發貨中心公益大使，一同到偏遠山區的啟能中心做公益，與企業合作捐贈 8 張桌子、45 張椅子，給 75 位發展遲緩跟多重障礙的孩子們使用，謝承均更是第一次體驗當 「搬家工人」，為孩子們親送桌椅。

謝承均前進台中十方啟能中心，與中友家具的夥伴陸續搬了53件的家具進 場，儘管體力活，讓他累得滿身汗又喘吁吁，但為了孩子們，直呼再苦都值得！他說：「中心裡面的桌椅，大部分都已經生鏽破舊，椅子會搖晃，這次幫忙全部 換新，就是希望讓小朋友們，不管上課或吃飯都有安全的環境。」

謝承均此次除了與家具發貨中心一起捐贈近10萬的家具送暖，也跟孩子們學習做月餅，看到他們對於工作的認真堅持，他大讚孩子們「很有日本職人精 神」，藉此也希望喚醒大家，對慢飛天使的重視，幫助他們有自力更生的能力、回歸社會

台中十方啟能中心主任游月菊表示：「餐廳桌椅從民國86年用到現在，已經 25年，很多底部已經生鏽，破舊不堪，上次還有學生不小心刮傷。近年因為疫情影響，減少辦活動，這兩年募款少了三成，壞的東西暫時不能修，只好尋求廠商 認養，剛好找到中友家具執行長，沒想到對方一口答應」。