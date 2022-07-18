一名女網友表示，表妹是國立政治大學畢業，英文和日文能力都不錯，在台北某飯店工作，每天工作長達12小時，卻只領2萬多的薪水，認為表妹到電子產業當作業員，待遇應該會更好，貼文上線，不少網友都說，學歷和語言能力固然重要，若沒有其他專業技能或工作能力，月薪當然不高，另外還有人說，選擇的工作產業也是決定薪資的關鍵。

原PO昨（17）日於PTT女孩版指出，表妹畢業於政治大學，精通英日文，目前在台北某知名飯店工作，一天工時長達12小時，月薪僅2萬多，她好奇是不是到電子產業當作業員，薪水會更好？

貼文引發網友討論，「這種薪資去台積電當作業員，真的還比較高」、「英文好去電子產業當採購，年薪破百也不難」、「去電子產業做採購或業務吧！當作業員有點浪費」、「飯店薪水通常都不會太好」。

留言中也有人點出關鍵，認為語言只是一種工具，本身還要具備其他專業及工作能力，才能夠領高薪，「哪間學校畢、會多少語言都不是重點，現在很多社會新鮮人，總覺得自己英文好就該領高薪，但沒工作能力完全沒用」、「語言只是工具，沒有搭配專業，薪水當然就只有這樣」、「選錯產業了吧」、「英日文都好的人很多，問題是選了什麼產業才是關鍵」、「講真的，英日文程度好，根本不算是什麼特長」、「現在全台灣大學畢業的有多少英文好的，根本遍地都是」。