梨山中小學打造獨一無二的山林戲場，預計開學後啟用。（洪永明提供／陳淑娥台中傳真）

梨山中小學打造獨一無二的山林戲場，預計開學後啟用。（洪永明提供／陳淑娥台中傳真）

梨山中小學打造獨一無二的山林戲場，夜晚在燈光的印襯下呈現獨特風格。（洪永明提供／陳淑娥台中傳真）

梨山中小學打造獨一無二的山林戲場，校長洪永明提著油漆桶協作畫上結構。（洪永明提供／陳淑娥台中傳真）

梨山中小學打造獨一無二的山林戲場，校長洪永明以黏土捏出模型給廠商。（洪永明提供／陳淑娥台中傳真）

梨山中小學打造獨一無二的山林戲場，校長洪永明協作施工。（洪永明提供／陳淑娥台中傳真）

梨山中小學位於海拔2012公尺、環山群繞，是一所站在台灣屋脊上的雲端學校，校方找出學校獨有的DNA，摒棄罐頭遊樂場，將雪山主峰、南湖大山、聖稜線等逾17座山峰搬進校園，打造獨一無二的5大區塊山林戲場，夜晚在燈光印襯下呈現獨特風格，預計開學後啟用。

梨山中小學在改造遊戲場時，扣緊山林美學主軸，將雪山主峰、翠池三叉山、雪山南峰、南湖大山、劍山、佳陽山、油婆蘭山、大小劍山、聖稜線：大小霸尖山、巴拉紗雲山、品田山、穆特勒布山、雪山北峰、北稜角、推論山、武加加難山搬進校園。

梨山中小學校長洪永明表示，遊戲場去年暑假開始設計，今年上半年動工，共分5大區塊，超過17座山峰供3至10歲孩子暢遊，主體為攀爬設施，內有山洞，洞壁將繪有梨山人事地物及發展歷史，泰雅族人傳說-日治時期-民國。目前剩下壁畫尚在施作中，將由他及學校美術老師攜手繪畫。

洪永明說，梨山中小學最特別的地方，就是位於中央山脈台灣屋脊上，海拔2012公尺的高山，可遠眺台灣第二高峰雪山山脈，得天獨厚的地理位置，讓梨中小學成為一所站在台灣屋脊上的雲端學校。他這幾天提著油漆桶，和廠商協作將大山主要線條畫上，夜晚在燈光的印襯下別有一番味道。

梨山中小學4年前開始進行一系列校園改造工程，經過校內老師們的溝通討論，希望透過校園環境再造，賦予全新的教育意涵，甚至影響教學，而要做到這一步，必須先找出學校的特色，找出學校獨有的DNA。

梨山中小學指出，山林戲場6月已通過檢驗，預計開學後啟用，全校共計190名學生，包括幼兒園、中低年級小朋友約90人可使用。孩子們都很期待早日開學，笑著說「可以輕輕鬆鬆爬完每一座大山」。