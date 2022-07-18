第18屆「國際地理奧林匹亞」12日至18日以法國巴黎為賽事中心舉辦線上競賽，有54國的206位選手參賽，台灣4位選手拚出1金3銀的成績，全隊總得分排名第3、以及總獎牌數排名第4。

「國際地理奧林匹亞」競賽自1996年開始，選手資格限16-19歲學生經由全國賽遴選者參加。競賽主要包含三項測驗，野外實察測驗和地理議題各佔40％，多媒體測驗占20％。這項賽事全程以英文應試作答，因此選手必須兼具學科能力、外語實力、以及論述表現，難度極高。

今年參加「國際地理奧林匹亞」選手團包括葉柏輝（高雄中學應屆畢業，考上台大大氣系）、吳語堂（台中一中應屆畢業，考上台大醫學系)、薛如桓（薇閣中學應屆畢業，考上台大大氣系)、以及盧郁安（高雄中學高二升高三）等四位選手。

這次競賽我國由台師大地理學系副教授吳秉昇和台中一中教務主任彭佳偉擔任領隊老師，競賽結果由葉柏輝獲金牌，吳語堂、薛如桓、盧郁安等3位也都獲得銀牌。不過這項比賽並不適用「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，因此教育部不會頒發給獲獎者獎金。

今年比賽全隊總得分前3名分別為新加坡、立陶宛、台灣；獎牌數前4名則為新加坡、立陶宛、羅馬尼亞、台灣。

吳秉昇表示，有了去年線上競賽的經驗，今年培訓心情上比較從容，為求安全防疫，還是採線上培訓。培訓團隊由台師大地理學系老師張峻嘉領軍，配合線上競賽形式，選手練習野外實察測驗特別加強上機作答，包括增加Google Maps、Google Earth等數位工具運用、簡報製作，甚至答案卷掃描上傳等作業熟悉。

獲得金牌的葉柏輝是第二次才爭取到國際參賽資格，非常積極準備，他認為今年自然地理與環境永續議題的比重略高，對自己較為有利、勝出奪牌。