民進黨推出的新北市長參選人林佳龍昨(17)日稱，若當選會公布恩恩案所有資料，引起外界議論，然而台灣基進的高雄市議員參選人張博洋昨晚發文也發暗酸，說「把這件事跟自己的選舉結合，真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，結果湧入大量綠營支持者開嗆、怒罵，逼得張博洋在今(18)日清晨三度發文道歉，台灣基進也在臉書上同步致歉。

對此，國民黨新北市三重蘆洲議員參選人吳訓孝表示，恩恩案是疫情期間的遺憾，但更應該透過司法途徑調查尋求真相，而不是成為選舉操作的棋子，林佳龍試圖用恩恩的悲劇來換取自己的政治紅利，根本是對恩恩爸二次傷害。

他呼籲林佳龍，如果不想透過正確的司法管道調查真相，那也許可以跟卓冠廷要私藏的錄音檔，也可以跟全面過半的民進黨立委要求1922的錄音，一起交給司法調查，而不是打嘴炮，用悲劇來累積政治能量。

吳訓孝最後強調，今天台灣基進的張博洋因為與林佳龍對恩恩案有不同的說法，結果被迫道歉，根本沒把總統說的「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」放在眼裡，台灣是民主國家，每個人都可以對事件也不同的聲音。