第４屆Dot Go兒童藝術節16日在駁二正港小劇場開幕，中山工商幼保科受邀參加開幕表演，以「蛻•變」創意光影偶戲在開幕式贏得滿堂采，幼保科學生利用校內各科廢棄物製作道具，跳脫傳統光影偶戲演員躲在幕背後形式，突破性的將演員、道具直接搬至觀眾面前，讓觀眾完全看到整個光影偶劇創意發想的過程，獲得各界高度肯定與讚賞。

中山工商校長林昭億指出，該校是唯一受邀展演的學校，幼保科學生利用校內各科廢棄物，如汽車科機車殼變成異形怪獸、機電科車床邊角料鐵片幻化成演奏樂器、美容科髮捲變毛毛蟲、資訊科光碟片裝飾成蝴蝶、拖把擰水器和餐飲科鍋子變成婚禮蛋糕等，演出精湛的「蛻•變」創意光影偶戲，一舉榮獲今年度全國學生創意戲劇競賽特優獎殊榮。

幼保科主任邱美鈴表示，創意偶戲主要培養學生創造力與生活美感，再透過戲劇延伸與幼兒互動，紮根幼兒美感教育，培養學生解決問題及團隊合作的核心素養，除兒童藝術節開、閉幕表演外，近期也受邀於前鎮公共托育中心及育兒資源中心展出。