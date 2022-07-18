AIA友邦人壽表示，升息、通膨讓大部分民眾收入趕不上支出，隱性貧窮人口正悄悄增加。而面對不明朗的投資市場，許多民眾變得更加保守。AIA友邦人壽總經理侯文成表示，後疫情時代，民眾若希望提升自身「財氣」，讓自己能更從容面對總體經濟與投資環境的劇烈變化，不妨跳脫積極投資或保守理財二選一的思維。

侯文成指出，喜歡積極投資的民眾，過去幾年也許享受到金融市場多頭帶來的好處，賺取了不少波段財，如果未能透過穩健的理財方式「鎖利」，投資收益將不能視為資產。至於理財觀念相對保守，不做任何理財規劃的民眾，看似保本且隨時可運用較無風險，但高通膨時代來臨，手握現金雖讓人短期內感覺安心，長期下來，資金的閒置無法發揮時間累積帶來的效益。

AIA友邦人壽建議，民眾可以考量資產配置，善用兼顧「保值」和「增值」功能的美元利變型保單，可同時享有壽險保障與累積資產。美元升息趨勢下，目前仍然是市場上強勢主流貨幣，民眾自身如有中長期美元儲蓄和理財規畫習慣，不妨善用美元保單。而利率變動型保單的保戶除了享有基本的壽險保障外，不但靠基本利率的預定鎖住收益，還可以透過保險公司給予的宣告利率，讓保戶在「保值」的情況下，同時有機會參與保險公司在資本市場上的投資績效，此外，長期持有利率變動型保單，保戶還可以累積「保單價值準備金」，讓所繳的金額隨著時間累積成長。

因此，友邦人壽也推出「友邦人壽享福人生美元利率變動型養老保險」，兼具「保值」和「增值」功能的方式，使保戶可同時享有壽險保障及資產累積效益。