英國退役橄欖球星畢比（Ricky Bibey）與女伴，在義大利佛羅倫斯某間四星級酒店下榻，卻於周六（16日）上午8點疑似因性遊戲玩過頭導致心臟病發猝死，事發後該名女伴下身赤裸，渾身是血，衝出房門外求救。

據外電指出，40歲的畢比與一名43歲的女伴日前到佛羅倫斯遊玩，並於16日凌晨2點夜歸飯店，當時兩人的精神還相當亢奮。不過到了當天上午8點，飯店員工卻看見該名女伴赤裸半身，衝出房間求救，身上多處布滿血跡，飯店人員趕緊查看並報警，發現畢比已經倒地失去意識。

警方認為畢比的死，因為性愛遊戲玩得太過火所致，目前調查並未發現任何家暴跡象。另外，畢比身上無明顯致死傷痕，也沒有第三人介入的情況，目前已進行採樣送驗，檢查死者生前是否服用藥物、威而鋼或其他物質。畢比的女伴受重傷被緊急送醫，到院時大量失血，但經過搶救後於17日晚間脫離險境。

他在 2001 年在維岡勇士隊首次亮相，並繼續為Leigh Centurions、St Helens、Oldham和Wakefield Trinity Wildcats幾個隊伍效力，享年40歲。維岡勇士隊得知前支柱前鋒畢比的去世深感悲痛，在推特表示「2001-2003 年間，瑞奇為維岡打了 42 場比賽，並且是 2002 年歐洲挑戰者杯冠軍隊的一員。在這個悲傷的時刻，我們向瑞奇的家人和朋友表示哀悼。」

Wigan Warriors are deeply saddened to learn of the passing of former prop forward, Ricky Bibey.



Between 2001-2003, Ricky played 42 games for Wigan and was part of the 2002 Challenge Cup winning squad.



We send our condolences to Ricky's family and friends at this sad time.



❤ pic.twitter.com/BHEQqExAXd — Wigan Warriors 🍒⚪️ (@WiganWarriorsRL) July 17, 2022