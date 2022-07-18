台南市東區東門路銜接仁德區中山路至裕義路周邊地區，易在強降雨後積淹水，市府爭取前瞻計畫經費，在文忠公園新建地下型調節池及下水道分流工程加以改善，預計明年3月完工。

台南市長黃偉哲今天上午前往文忠公園視察工程進度時表示，短延時強降雨天氣型態是治水防洪的一大挑戰，東區東門路及自由路口因天然地形條件，道路坡度陡峭，導致常因一場午後雷陣雨，超過既有排水負荷能力，造成周邊積淹水。

黃偉哲指出，文忠調節池及下水道箱涵的新建工程完工後，文忠公園地下增加容量約6400立方公尺的調節池，未來可因應時雨量約70到80毫米，延遲1到2個小時的雨水排流，有效減少或解決積淹水情形，雨水排放也更順暢。

台南市政府水利局長韓榮華表示，東門路一帶積淹水問題，原本規劃採下水道幹線延伸方式改善，但此處屬市區與仁德區間交通要道，且管線問題複雜，改善工程推動困難，經過多次檢討修正，改採綜合治水及逕流分擔方式。

韓榮華指出，利用既有文忠公園位置興建多功能地下型調節池，可增加約6400立方公尺滯洪空間，改善淹水風險，同時也配合地方意見，辦理公園設施重新規劃改造，增設運動休閒設施，完工後提供更優質友善的公園綠地。

黃偉哲表示，調節池完工後，公園也會恢復，市府將改善文忠公園列為下年度優先市政項目，讓附近民眾擁有更好的綠地及休憩地點。（編輯：郭諭儒）1110718