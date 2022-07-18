八仙山自然教育中心於7月22日起推出「森林FUN暑假」系列活動。（東勢林管處提供）

八仙山自然教育中心於7月22日起推出「森林FUN暑假」系列活動。（東勢林管處提供）

面對疫情時代，孩子們長期在家線上學習，無法好好放鬆心情。林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心於7月22日起至8月29日(每週一、五)推出「森林FUN暑假」系列活動，共有6種主題，歡迎親子及喜愛大自然朋友們攜手參與。

八仙山自然教育中心表示，本次6款活動中，7月份精心規劃推出「山林搜查官」，以實境解謎、分隊競賽方式認識永續森林的意涵；「蟲林野SAW」為探索白日與黑夜的八仙山森林，於涼爽及幽靜的森林步道中尋找躲在石縫、草叢、樹冠及池邊的小生物。

8月份繼續推出精彩的「木育森活趣-飛鳥騎士」，以童趣的方式由八仙山飛鳥騎士帶領大家認識森林環境，並親手DIY國產木製玩具，製作屬於自己心中的八仙山飛鳥；「黑熊森林」為帶領大家認識谷關地區也是台灣黑熊的重要棲地，並一起重視黑熊保育議題。

「工作假期-移除外來種」為一起成為森林小尖兵，協力移除園區內紫背鴨跖草，為八仙山森林環境盡一份心力；「林業人鮮體驗」藉由步道闖關，帶您認識你所不知道的森林護管員，並了解他們工作的辛勞之處。

八仙山自然教育中心指出，為配合各項防疫準則，系列課程皆為不過夜的單日型活動，並讓大家在森林環境中用餐，活動皆適合7 歲以上喜愛大自然的大小朋友，每場課程費500元(報名多場另有優惠)，活動可線上及現場報名，每場名額僅有30位。

詳情與報名請至「台灣山林悠遊網」搜尋「八仙山自然教育中心」，即可找到「森林Fun暑假」報名頁面(https：／／reurl.cc／b2MMjr)，若對活動有任何疑問，歡迎洽詢八仙山自然教育中心電話（04）2595-0299。