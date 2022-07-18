位於新北市永和環河西路旁的大陳更新單元三公辦都更案，今（18）日舉辦公聽會，希望透過公開程序蒐集各方聲音，作為後續審議參考。該案總面積約13084平方公尺，符合「都更二箭」政策得以提高基準容積，並提供更多公益空間，服務周邊民眾。目前規劃除了興建3棟地上33、34、35層住宅大樓，並興建地上9層建物作為新生市場及商辦空間，但後續仍以審議結果為準。

此案為新北市公辦都更的重要案件，也是新北市住宅及都市更新中心的首要案例，因此府方格外重視本案進度。除了以預審方式，在案件送件前，由都更處邀集各相關單位先行協助書面審查，並召開2次跨局處審查工作會議外，新北住都中心對法令檢討、設計圖說、相關流程進行先行檢視，同時針對民眾反映意見快速修正並回應。

新北市都市更新處處長張壽文表示，大陳單元三於7月8日至8月6日公開展覽30日，並在今日下午2點30分，於永平高中舉辦公辦公聽會，歡迎住戶表達意見，納入後續審議參考，市府也會加速審議效率，希望讓住戶可及早入住安全舒適的家，達到雙贏目標。