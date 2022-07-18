高雄16日驚傳嬰兒OHCA送醫案件，大寮區林姓男嬰凌晨緊急送至醫院急救，經院方檢查發現男嬰身上有許多新舊傷，通報警方疑似有虐嬰情形，林姓男嬰父母聲稱是嬰兒翻身掉落地面受傷，警方對於父母說法存疑，依法將2人送辦。

林姓男嬰16日凌晨3時30分左右OHCA，緊急送至高雄長庚醫院急救，經院方搶救，目前給予呼吸器，尚未脫離險境。男嬰送醫時頭部、脖子有傷痕，院方發現其身上有許多新舊傷，通報嬰兒疑似遭到虐待。

據了解，林姓男嬰父母均為21歲，都否認有虐嬰，表示男嬰翻身時不慎從嬰兒床摔落地面才會出事，而脖子傷痕都是男嬰自己抓傷。不過警方質疑，出生才40多天嬰兒還不會翻身，而且嬰兒床距離地面高度約40餘公分，就算從嬰兒床摔下也不至於重傷，研判男嬰可能遭劇烈搖晃受傷，經查2人無前科，也沒有通報家暴紀錄。

林姓夫妻結婚約3年，但已經生了3胎，先生平常打零工維生，妻子則為家庭主婦。2人婚後住在娘家，老大由外婆幫忙照顧，老二由妻子負責，先生則是照顧剛出生的兒子。目前全案交於檢方偵辦，事故發生原因還在釐清當中。