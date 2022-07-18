高虹安表示，希望這次展現正面且優質的選舉，而不是每天只有攻擊與抹黑，這些都是不必要的。（陳育賢攝）

新竹市智障福利協進會（新竹智協）每年暑假都會舉辦「慢飛天使暑期營隊」，為身心障礙學童提供暑期照顧服務，民眾黨新竹市參選人高虹安18日特別捐贈唾液快篩、紫外線殺菌燈、麵包點心等給予營隊學童，希望所有慢飛天使學童都能夠健康、快樂地度過這個暑假。

高虹安今天在市議員李國璋、參選人許登淇、葉國文、宋品瑩等人陪同下，前往在建華國中舉辦的慢天使暑期營隊活動現場捐贈弱勢愛心防疫物資。

高虹安表示，因為收到新竹智協與地方人士的消息，暑期營隊希望能有快篩和更多資源來照顧學童，她立即與地方善心企業連繫，共同捐贈快篩、紫外線殺菌燈與麵包點心等，給予營隊學童使用。

她說，此次營隊的學童是比較特別的「慢飛天使」，不適合使用容易在檢測時有異物感的鼻腔快篩，她特別選擇唾液快篩，確保學童們安全無虞的使用並記錄自己的身體狀況，並保障營隊能夠順利進行，降低疫情的影響。

高虹安表示，每位慢飛天使的家長與照顧員都非常辛苦，感謝新竹智協和建華國中能夠每年來舉辦這個營隊，提供慢飛天使的家長們在暑期能有個喘息的機會。

她指出，新竹市目前的臨時托育服務每年補助最高上限是240小時，對於單親家庭、中低收入戶或家中有狀況比較特殊的孩子的家庭來說，是不夠的，如果自己未來當上市長，會針對單親家庭、中低收入戶或家中有狀況比較特殊的孩子等的家庭，提高臨時托育服務每年的補助時數上限，完善婦幼政策、加強社會安全網，讓每個家庭都能得到妥善的照顧。

高虹安同時表示，最近走進大街小巷，民眾都表示很開心看到她能投入新竹市長選戰，因為現在有了第3組參選人，而且沒有傳統政黨包袱，參選人彼此有了更大的良性競爭，這對新竹市是好的，讓新竹人在兩大政黨之外，有更好的選擇，大家也希望這次展現正面且優質的選舉，而不是每天只有攻擊與抹黑，這些都是不必要的。